Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Baumstumpf in Brand geraten

Ludwigshafen (ots)

Am 27.04.2021 gegen 15:30 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Baumstumpf im Grünstreifen eines Parkplatzes in der Poststraße in Brand. Das Feuer konnte durch die Mitarbeiterin einer Arztpraxis rasch gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Hinweise auf einen Zusammenhang zur Mülleimerbrandserie in Oggersheim gibt es derzeit nicht.

Die Polizeiwache Oggersheim bittet um Hinweise. Diese werden unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen genommen.

