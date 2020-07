POL-NE: Wohnungseinbrecher klingeln "Sturm" - Polizei sucht weibliches Duo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Wohnungseinbrecher klingeln "Sturm" - Polizei sucht weibliches Duo

Neuss-Erfttal

Am Freitagvormittag (17.07.) drangen unbekannte Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus an der Euskirchener Straße in Neuss-Erfttal ein. Im Treppenhaus klingelten sie, gegen 11:25 Uhr, "Sturm" an der Eingangstür einer Obergeschosswohnung. Da niemand öffnete, machten sich die Verdächtigen an der Tür zu schaffen und versuchten diese aufzuhebeln. Als die beiden etwa 40 Jahre alten Einbrecherinnen von der Wohnungsinhaberin bei ihrem Tun erwischt wurden, nahmen sie sofort Reißaus und verschwanden in unbekannte Richtung.

Beide hatten sie eine normale bis kräftige Statur und dunkle Haare, wobei eine der Frauen diese zum Zopf geflochten hatte. Sie war bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans und einem dunkelblauen langärmeligen Oberteil. Ihre Komplizin trug dunkle Oberbekleidung und dunkle Jeans.

Eine Fahndung nach dem Duo durch die zwischenzeitlich informierte Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Ermittlungen dauern an, Spuren werden ausgewertet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der näheren Umgebung des beschriebenen Tatortes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.

"Einbruchschutz durch intakte Nachbarschaft": Die Polizei kann nicht überall sein, um Straftaten zu verhindern. Doch Nachbarn, die einander helfen, gibt es fast immer. Pflegen Sie daher den Kontakt zu Ihren Nachbarn - für mehr Lebensqualität und Sicherheit. Warten Sie nicht auf die anderen, tun Sie den ersten Schritt. Kontaktieren Sie die Bewohner Ihres Hauses oder Ihrer Nachbarhäuser und tauschen Sie untereinander Rufnummern aus. Denn: In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher, Diebe und Betrüger kaum eine Chance.

- Seien Sie aufmerksam für verdächtige Wahrnehmungen! - Wählen Sie im Verdachtsfall den Notruf 110! - Sichern Sie Ihr Zuhause! Ihre Polizei berät Sie kostenlos zum Einbruchschutz (02131 300-0).

