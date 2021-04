Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Einfluss von Drogen gefahren

Ludwigshafen (ots)

Weil weder er noch seine Beifahrerin angeschnallt waren, wurde ein 26-Jähriger am 27.04.2021, gegen 14:30 Uhr, in der Mittelpartstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich, dass der junge Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen der Kontrolle fiel der 26-Jährighe zudem durch drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein freiwillig durchgeführter Test verlief positiv auf THC. Der 26-Jährige muss nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Einfluss von berauschenden Mitteln sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Auch in der Hartmannstraße wurde eine 45-Jährige kontrolliert, die mit ihrem E-Scooter unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille, ein weiterer Test verlief positiv auf Amphetamine.

