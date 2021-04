Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Sternstraße

Ludwigshafen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 26.04.2021, gegen 10:30 Uhr, in der Sternstraße zu einem Unfall zwischen einer 72-jährigen Mazda-Fahrerin und einer 56-Jährigen Mercedes-Fahrerin. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 Zeuginnen und Zeugen. Diese können sich unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de melden.

