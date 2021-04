Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pedelec-Fahrer angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 25.04.2021, gegen 12:30 Uhr, kam es in der Straße "Am Kanal" zu einem Unfall zwischen einem 60-jährigen Autofahrer und einem 32-jährigen Pedelec-Fahrer. Letzterer war auf dem Fahrradweg in Richtung Frankenthal gefahren, als der Autofahrer aus einer Seitenstraße auf den Radweg fuhr. Es kam zur Kollision und der 32-Jährige flog über die Motorhaube des 60-Jährigen. Der Pedelec-Fahrer wurde hierdurch nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 900 Euro.

Wir appellieren eindringlich: Wenn Sie mit dem Auto einen Radweg kreuzen wollen, fahren Sie besonders langsam und vorsichtig. Achten Sie insbesondere auf Schilder, die auf die mögliche Gefährdung hinweisen und passen Sie ihr Fahrverhalten an.

