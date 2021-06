Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Reitunfall in Asendorf - Unfälle mit Verletzten in Twistringen, Bassum und Asendorf - Einbruch in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch

In dem Zeitraum Dienstagabend, 18 Uhr, bis Mittwochmorgen, 9 Uhr, brachen Unbekannte in einen Erotikshop in Stuhr ein. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam durch eine Stahltür in einen Zwischenraum vor dem Verkaufsraum ein. Die weitere Tür zum Verkaufsraum wird nicht aufgehebelt. Warum die Täter von ihrem Vorhaben abließen ist nicht bekannt. Aus dem Shop wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Stuhr, Tel. 0421/427079-0, entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfall

In der Hauptstraße in Weyhe-Leeste kam es am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 43-Jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw aus dem Mittelweg in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah sie den Pkw einer 59-jährigen Fahrerin, die auf der Hauptstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde keine der Beteiligten verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Asendorf - Reitunfall

Bei einem Reitunfall in der Steimker Straße in Asendorf wurde gestern gegen 17.05 Uhr eine Reiterin schwer verletzt. Die 44-jährige Reiterin war von ihrem Pferd gefallen und anschließend von dem Tier überrannt worden. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Das Pferd konnte eingefangen und anschließend betreut werden.

Asendorf - Unfall mit einer verletzten Person

Am Mittwoch gegen 9.45 Uhr wollte ein 38-jähriger Asendorfer aus dem Steinweg auf die B6 einbiegen und übersah eine in Richtung Nienburg fahrende, 59-jährige Frau aus Bassum. Sowohl der BMW des Asendorfers sowie auch der VW der Bassumerin waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Aufprall wurde die Bassumerin leicht verletzt.

Syke - Auffahrunfall

Eine 83-jährige Sykerin hat am Mittwochvormittag gegen 11.20 Uhr einen vor ihr fahrenden Pkw eines 30-Jährigen übersehen und einen Auffahrunfall an der Ampel an der Ernst-Boden-Straße verursacht. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW Polo sowie auch der BMW mussten abgeschleppt werden; der Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro.

Twistringen - Fußgänger angefahren

Auf dem Gelände eines Supermarktes an der Bremer Straße wurde am Dienstagmittag ein 82-jähriger Fußgänger aus Twistringen angefahren. Eine 77-jährige Twistringerin fuhr mit ihrem PKW aus einer Parklücke und übersah den Fußgänger. Der Herr wurde hierbei leicht verletzt.

Bassum - Unfall mit drei Verletzten

Am Mittwoch kurz vor 14 Uhr wollte eine 27-jährige Sykerin von der Osterbinder Straße mit ihrem KIA nach links in die Nordstraße abbiegen und musste auf Grund des Gegenverkehrs warten. Dies erkannte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Fesenfeld zu spät und schob den vor ihm ebenfalls haltenden PKW einer 31-jährigen Bassumerin in den wartenden PKW der Sykerin. Die Bassumerin hatte noch zwei kleine Mädchen (3 und 4 Jahre) im Fahrzeug. Alle drei wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell