POL-DH: --- Ehrliche Finderin in Sulingen - Bein eingeklemmt in Weyhe - Radfahrer bei Unfall in Diepholz verletzt

Sulingen - Ehrliche Finderin

Gestern am späten Nachmittag gab eine 19-jährige ehrliche Finderin auf der Wache der Polizei Sulingen eine Geldbörse ab. Neben den persönlichen Papieren des Verlierers befand sich auch noch das Bargeld im zweistelligen Bereich in dem Portemonnaie. Nur wenig später wurde dann auch der Verlierer auf der Wache vorstellig, um den Verlust anzuzeigen. Bei ihm war die Freude groß, dass er seine Geldbörse sofort wiederbekam, es fehlte nichts. Inwieweit sich der Verlierer gegenüber der Finderin, die auf ihre Fundrechte verzichtete, erkenntlich zeigte, ist nicht überliefert.

Diepholz - Auffahrunfall

Einen Moment der Unaufmerksamkeit reichte gestern gegen 14.30 Uhr und ein 46-jähriger Pkw-Fahrer fuhr auf einen Pkw einer 20-jährigen Fahrerin auf. Die 20-Jährige war auf der B 69 (Vechtaer Straße) in Richtung Vechta unterwegs, als sie ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt verlangsamen musste. Dies erkannt der nachfolgende 46-Jährige zu spät und fuhr auf. Es wurde niemand verletzt, der Pkw des 46-Jährigen musste aber abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Diepholz - Radfahrer übersehen

Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer wollte gestern gegen 07.30 Uhr von der Steinfelder Straße (B 214) auf die B 51 einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 25-jährigen Radfahrer. Beide berührten sich seitlich und der Radfahrer stürzte. Der 25-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Weyhe - Person eingeklemmt

Ein 76-Jähriger aus Weyhe befand sich am Dienstagvormittag mit seinem Pkw samt Anhänger in der Leester Straße auf dem Parkplatz einer Bankfiliale. Um auf dem Parkplatz wenden zu können, koppelte er den Anhänger vom Fahrzeug ab. Als er zum Ankuppeln rückwärts an den Anhänger ranfahren wollte, stellte er jedoch fest, dass dieser vom Stellplatz wegrollte. Zügig stieg der Fahrer wieder aus, um den Anhänger aufzuhalten. Sein Pkw bewegte sich indes schon rückwärts und der Mann blieb zwischen seinem und einem weiteren Pkw mit dem Bein stecken. Dabei verletzte er sich leicht. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf ca. 16000 Euro.

Bassum - Geldbörsen entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete aus einer Gaststätte an der Bremer Straße am Montag gegen 13.15 Uhr zwei Geldbörsen (Kellner-Portemonnaies) sowie ein Handy. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

