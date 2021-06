Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl eines Transporters und versuchter Einbruch auf Autohaus-Gelände

Kleve (ots)

Auf dem Gelände eines Autohauses an der Siemensstraße haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Freitag (4. Juni 2021) ihr Unwesen getrieben. Ein grauer Citroen Jumper wurde vom Gelände entwendet. An dem Fahrzeug waren zum Tatzeitpunkt keine Kennzeichen angebracht. Die Täter manipulierten darüber hinaus das Türschloss eines Peugeot Boxer und entwendeten das Zündschloss aus dem Wagen. An zwei Transportern vom Typ Citroen Jumper wurden die Türschlösser ebenfalls beschädigt, hier gelangten die Täter aber nicht ins Fahrzeuginnere. Auch an einer Geragentür hebelten die Unbekannten erfolglos herum. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell