Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch-Pfalzdorf - Handtasche aus PKW entwendet

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Samstag (05.06.2021) schlug ein unbekannter Täter zwischen 16:00 Uhr und 16:50 Uhr die Scheibe eines auf dem Parkplatz am Friedwald an der Bedburger Straße abgestellten PKW ein.

Er entwendete eine Handtasche samt Inhalt aus dem Fahrzeug und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell