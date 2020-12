Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall in der Gemarkung Stadtallendorf

GießenGießen (ots)

Am Donnerstag, dem 24.12.2020, ereignete sich gegen 14:35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der K92 in der Gemarkung Stadtallendorf. Ein 31-jähriger aus Stadtallendorf befuhr die K92 aus Richtung Müllerwegstannen in Richtung Waldstraße. Eine 55-jährige Statdtallendorferin fuhr mit ihrem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Ausgangs einer leichten Linkskurve geriet der 31-jährige auf die Gegenfahrbahn, touchierte dort zunächst die Schutzplanke und prallte hiernach frontal versetzt mit dem Pkw der Stadtallendorferin zusammen. Durch den Aufprall wurde die 84-jährige Beifahrerin der Fahrzeugführerin aus Stadtallendorf tödlich verletzt. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Zur Ermittlung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000,- EUR. Die K92 war bis 17:45 Uhr voll gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadtallendorf unter Telefonnummer 06428 93050 in Verbindung zu setzen. (Jan Pfeiffer) Polizeiführer vom Dienst

