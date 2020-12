Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall in der Gemarkung 35236 Biedenkopf

GießenGießen (ots)

Ein 81-Jähriger aus Breidenbach befuhr am 11.12.2020, 19:00 Uhr zunächst mit seinem PKW die B 253 aus Richtung Breidenbach in Richtung Breidenstein und hatte die Absicht, an der Einmündung Boxbachstraße nach links in Richtung Wiesenbach abzubiegen. Hierbei beachtete er nicht den Vorrang des entgegenkommenden 18-Jährigen aus Angelburg. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden PKW. Beide Insassen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Dort verstarb der 81-Jährige an den Folgen. Die Fahrbahn war zeitweise voll gesperrt. Mit der Klärung des Sachverhaltes wurde ein Gutachter beauftragt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (Ralph Gerlach) Polizeiführer vom Dienst

