POL-KLE: Rees - VW überschlägt sich

Fahrer unter Alkoholeinfluss

Rees (ots)

In der Nacht zu Freitag (04.06.2021) kam es auf der Weseler Landstraße gegen 03:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 26-Jähriger Reeser befuhr mit seinem VW die Weseler Landstraße in Fahrtrichtung Rees. In einer Linkskurve auf Höhe der Hausnummer 122 kam der Wagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und landete schließlich in einem Feld auf dem Dach.

Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Da der Reeser nach ersten Erkenntnissen unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe zur Feststellung des Blutalkoholwertes entnommen. Der Führerschein des 26-Jährigen wurde sichergestellt. (cp)

