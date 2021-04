Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kennzeichen und Zigarettenautomaten gestohlen

Rohrbach und Landau (ots)

In der Nacht von Montag, 19.04.2021, auf Dienstag, 20.04.2012, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bachgasse in Rohrbach die beiden Kennzeichenschilder SÜW-WK 48 von einem Pkw. In der gleichen Nacht wurden in der Rohrbacher Hauptstraße zwei Zigarettenautomaten vollständig entwendet. Diese wurden am nächsten Tag von einem Zeugen in einem Feld zwischen Impflingen und Mörzheim aufgefunden. Entwendet wurden das Bargeld und die Zigaretten. Von einem Tatzusammenhang zum Diebstahl der beiden Kennzeichen ist auszugehen. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter kilandau@polizei.rlp.de oder 06341-2870.

