POL-PDLD: Lingenfeld - Heldin des Alltags am Hirschgraben

Am Dienstagabend ging eine 64-jährige Frau aus Lingenfeld am Hirschgraben spazieren. Kurz vor der Brücke über die Bundesstraße 9 lagen mehrere Geldscheine neben der Straße. Die ehrliche Finderin brachte die insgesamt über 200 Euro direkt zur Polizeiinspektion Germersheim und gab sie dort ab. Bislang konnten keine Hinweise auf einen möglichen Verlierer erlangt werden. Die Ermittlungen wurden jedoch aufgenommen. Wenn sich der Eigentümer in den nächsten sechs Monaten nicht beim Fundbüro meldet, darf sich die ehrliche Finderin gem. BGB über das Geld freuen. Bei so viel Ehrlichkeit hätte sie sich das auch verdient.

