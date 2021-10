Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Schnelles Eingreifen verhindert Vollbrand eines Pkw

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Voss-Straße (mk). Am 30.09.2021, gegen 22:30 Uhr, teilen Zeugen der Polizei Sarstedt mit, dass aus einem am Fahrbahnrand der Voss-Straße abgestellten Pkw Seat Rauch aufsteige. Die unverzüglich alarmierte Feuerwehr kann den Brandherd ausfindig machen und den Brand löschen. Als Auslöser der Rauchentwicklung kann ein technischer Defekt im Sicherungskasten der Fahrzeugfront ausgemacht werden. Ein Fremdverschulden kann nach Betrachtung der Gesamtumstände mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Da der Fahrzeughalter bislang noch nicht erreicht werden konnte, wurde der Pkw aus Gründen der Eigentumssicherung sichergestellt. Der Schaden am Seat wird von der Polizei auf circa 8000 Euro geschätzt.

