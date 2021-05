Polizei Hagen

POL-HA: Kinder werfen Plastikbank von Brücke

Hagen (ots)

Zwei Jungen wurden von Zeuginnen dabei beobachtet, wie sie am Donnerstag (06.05.2021) gegen 19.15 Uhr eine Sitzbank aus Kunststoff von der Louise-Schröder-Straße aus auf eine anliegende Brücke (Helfer Straße) transportierten. Die beiden Frauen sprachen die Kinder an und forderten sie auf, die Bank wieder zurück zu stellen. Dies ignorierten sie jedoch. Sie gingen weiter auf die Brücke und warfen die Bank dort über das Geländer. Die Sitzbank sei auf der Fahrbahn aufgeprallt und schließlich in einer Grünfläche neben der Straße gelandet. Glücklicherweise kam es zu keinen Unfällen, da zum Zeitpunkt kein Verkehrsteilnehmer die Helfer Straße befahren haben. Nach der Tat entfernten sich die beiden Jungen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren in Richtung Pieperstraße. Einer der Jungen trug einen grün-weiß-schwarzen Pullover und eine Jeans. Der andere war dunkel gekleidet. Sie konnten nicht mehr durch die hinzugerufene Polizei ausfindig gemacht werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

