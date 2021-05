Polizei Hagen

POL-HA: Per Haftbefehl gesuchter Hagener führt gefälschte Ausweisdokumente mit sich

Hagen (ots)

Am Mittwochnachmittag (05.05.2021) verhafteten Beamte des zivilen Einsatztrupps in Eilpe einen 30-jährigen Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde. Ermittlungen im Vorfeld ergaben, dass der Gesuchte sich in einer Wohnung in der Jägerstraße aufhielt. Dort öffnete er ihnen gegen 16.00 Uhr die Tür und sie konnten ihm die Handschellen anlegen. Der Hagener führte in seiner Hosentasche sowohl einen gefälschten Ausweis als auch einen gefälschten Führerschein mit sich. Die beiden Dokumente stellten die Kripo-Beamten sicher und fertigten eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. Der 30-Jährige hat nun eine Freiheitsstraße von sechs Monaten zu verbüßen. (sen)

