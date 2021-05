Polizei Hagen

POL-HA: 32-Jähriger nach Körperverletzung in Gewahrsam genommen

Hagen (ots)

Am Mittwochabend (05.05.2021) nahmen Polizeibeamte am Berliner Platz einen 32-jährigen Mann in Gewahrsam, nachdem dieser auf einen 27-Jährigen einschlug. Als die Beamten gegen 21.30 Uhr am Busbahnhof vorbei fuhren, machte der Mann auf sich aufmerksam und zeigte auf den Tatverdächtigen. Er sagte den Polizisten, dass dieser auf ihn zugegangen ist und ihm plötzlich ins Gesicht geschlagen hat. Die Beamten wurden zeitgleich auf den 32-Jährigen aufmerksam, da er laut schreiend und wild gestikulierend im Bereich des Busbahnhofes umherlief. Weil er sich nicht beruhigen ließ und sich immer wieder bedrohlich aufbäumte, legten sie ihm Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (sen)

