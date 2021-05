Polizei Hagen

POL-HA: 49-Jähriger reißt Kennzeichenschilder von Streifenwagen ab und wirft Motorroller um

Hagen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (05.05.2021) entwendete ein 49-jähriger Mann in der Innenstadt die Kennzeichen von insgesamt drei Streifenwagen sowie zwei weiteren Autos und warf einen geparkten Motorroller um. Gegen 02.40 Uhr kontaktierten zwei Zeugen die Polizei und meldeten den Mann, der auf dem Berliner Platz das vordere Kennzeichen eines Streifenwagens der Bundespolizei abriss. Die Beamten trafen den 49-Jährigen vor dem Hauptbahnhof an. Das Kennzeichen fanden sie zwischen Mülltonnen neben der Wache der Bundespolizei. Während der Anzeigenaufnahme fiel ihnen auf, dass an ihrem Streifenwagen ebenfalls ein Kennzeichen fehlte. Zeitgleich bemerkten Beamte das Fehlen eines Kennzeichens an einem dritten Polizeifahrzeug, das in der Bahnhofstraße vor der Wache Innenstadt geparkt war. In der Stresemannstraße fehlten außerdem noch die Nummernschilder an zwei weiteren geparkten Autos. Ein drittes ziviles Fahrzeug wurde beschädigt und ein Motorroller umgestoßen. Vier der insgesamt fünf abgerissenen Kennzeichen fanden die Polizisten zwischen den Autos wieder. Die Zeugen sagten ihnen, dass sie den 49-jährigen Tatverdächtigen zuvor bereits in dem Bereich der Bahnhofstraße gesehen hatten. Die Beamten nahmen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und leiteten Strafverfahren wegen des Diebstahls an Kraftfahrzeugen und der Sachbeschädigungen ein. Außerdem erhielt er eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

