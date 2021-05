Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte bei Unfall im Lennetal - Einer der Beteiligten ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW wurden am Dienstag (04.05.2021) im Lennetal zwei Personen leicht verletzt. Der Fahrer des Autos stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Als der 45-Jährige gegen 11.45 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes die Verbandsstraße in Richtung der Elseyer Straße befuhr, musste er auf Höhe der dortigen Autobahnauffahrt an einer Ampel halten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 31-jähriger LKW-Fahrer auf das stehende Auto auf. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 45-Jährige und seine 41-jährige Beifahrerin leicht. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass sich der Fahrer des schwarzen Mercedes auffällig verhielt. Ein durchgeführter Drogentest schlug auf Opiate an. Außerdem erhielten die Beamten die Information, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten leiteten gegen ihn Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

