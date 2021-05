Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Schule gesucht

Hagen (ots)

Zwischen Montagmorgen (03.05.2021) und Dienstagmorgen (04.05.2021) wurde in der Oeger Straße in Hohenlimburg in eine Schule eingebrochen. Der 63-jährige Hausmeister stellte Dienstag gegen 8.30 Uhr eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Im Keller standen Schränke eines Sportvereins offen. Ob etwas entwendet wurde, konnte der Mann nicht sagen. Hinweise auf Tatverdächtige liegen ebenfalls nicht vor. Die Polizei Hagen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (arn)

