Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungsbrand in der Nordstadt

HildesheimHildesheim (ots)

HILDESHEIM -(jpm)Am heutigen Morgen (02.12.2020), gegen 05:30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung.

Die Brandursache ist nach gegenwärtigem Ermittlungsstand unklar. Im Zuge der Löscharbeiten wurde in der Wohnung ein Leichnam aufgefunden. Die Identität der Person steht bisher nicht fest. Aufgrund des starken Verbrennungsgrades kann momentan nicht bestätigt werden, dass es sich bei der Person um die ältere Bewohnerin handelt.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim werden durch Beamte des 1. Fachkommissariats weitere Ermittlungen zur Identifizierung des Leichnams geführt.

