Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher versteckt sich vor Polizisten - Betäubungsmittel aufgefunden

Hagen (ots)

Am Mittwochabend (05.05.2021) kontrollierten Polizeibeamte in der Innenstadt einen 14-Jährigen, der sich beim Erblicken des Streifenwagens versteckte und fanden Betäubungsmittel in seiner Nähe. Gegen 23.30 Uhr meldete ein Zeuge zwei verdächtige Personen in einer Baustelle am Märkischen Ring. Beim Eintreffen konnten die Beamten zunächst nur einen Mann sehen. Später fiel ihnen der 14-Jährige Hagener auf, der zwischen geparkten Autos kniete. Als sie ihn ansprachen sagte er ihnen, dass er sich vor ihnen versteckt hat. Unmittelbar neben ihm konnten die Polizisten eine Plastiktüte finden, in der sich mehrere kleine Tütchen befanden. Diese waren mit Cannabis gefüllt. Sie beschlagnahmten die Betäubungsmittel und leiteten ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell