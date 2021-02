Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Nachbar hörte Heimrauchmelder

Dinslaken (ots)

Am heutigen Morgen gegen 6 Uhr wurde die Feuerwehr Dinslaken alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete "Feuer Menschenleben in Gefahr". Ein Nachbar des 6-Parteien-Hauses hatte Heimrauchmelder gehört. Die Feuerwehr konnte sich durch ein offen stehendes Kellerfenster Zutritt zu der betroffenen Wohnung verschaffen. Bei der Erkundung durch einen Trupp unter Atemschutz wurde der Mieter schlafend in seinem Bett aufgefunden und eine leichte Verrauchung fest gestellt. Ursache für die Verrauchung war angebranntes Essen. Nachdem der Mieter durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden war, konnte die Wohnung an die Polizei übergeben und der Einsatz beendet werden. Durch die Witterung verzögerte sich die Anfahr zu der Einsatzstelle. Beteiligt waren die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und der Rettungsdienst. Die Einheit Hauptwache wurde in dieser Schicht noch zu zwei weiteren Einsätzen alarmiert. Es handelte sich zum einen um einen First Responder Einsatz und einen Alarm einer Brandmeldeanlage in einem Galvanisierungsbetrieb. Hier war es bei Umfüllarbeiten zu einer Rauchentwicklung gekommen, beteiligt waren die Hauptwache und der Löschzug Hiesfeld. Die Fahrzeuge des Rettungsdienstes rückten in der Schicht 21 mal zu einem Einsatz aus.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell