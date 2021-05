Polizei Hagen

POL-HA: 28-Jähriger versucht bei Kontrolle zu flüchten und leistet massiven Widerstand

Hagen (ots)

Am Donnerstag (06.05.2021) kam es im Fleyer Viertel zu der Verhaftung eines per Haftbefehl gesuchten Mannes, der zunächst flüchtete und massiven Widerstand leistete. Gegen 12.10 Uhr befuhren Beamte des zivilen Einsatztrupps die Fleyer Straße und erkannten den 28-jährigen Mann, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle deutete der Mann an, seinen Kaffeebecher auf dem Boden abzustellen, schüttete dessen Inhalt jedoch in das Gesicht eines Beamten und flüchtete. Bei der Verfolgung trat er zusätzlich nach den Beamten, weshalb sie ihn zunächst aus den Augen verloren. Mehrere Zeugen zeigten weiteren eingesetzten Polizisten die Laufrichtung des Flüchtigen. Er konnte schließlich in der Parzelle einer dortigen Kleingartenanlage angetroffen werden. Bei der Fixierung entriss der Mann einer Beamtin das Pfefferspray und setzte es gegen sie und einen weiteren Beamten ein. Da der Mann massiven Widerstand leistete, konnte er erst nach Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte überwältigt werden. Dabei verletzte sich einer der Polizisten an der Hand. Den 28-Jährigen brachten die Beamten zum Polizeigewahrsam und fertigten eine Strafanzeige wegen der Widerstandshandlungen. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. (sen)

