Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lindenberg - Verkehrsunfallflucht durch weißen Transporter

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen eines Rangiermanövers touchierte am Montag, den 15.02.2021, ein weißer Transporter gegen 14:20Uhr die Außentreppe eines sich im Mauerweg in Lindenberg befindlichen Anwesens. Der Fahrzeugführer setzte jedoch im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seiner Verpflichtung zur Schadensregulierung nachzukommen. Durch die unmittelbare Nachbarschaft konnte der Verkehrsunfall beobachtet und der Polizei ein Teilkennzeichen benannt werden. Weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße (Tel.: 06321/854-0 oder E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

