POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Gas- und Bremspedal verwechselt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 15.02.2021, verwechselte eine 54-jährige Neustadterin im Rahmen eines Ausparkmanövers das Gas- und Bremspedal ihres Fahrzeugs. Dies führte dazu, dass diese gegen 16:30Uhr in der Straße "Am Knappengraben" stark rückwärts beschleunigte und im weiteren Verlauf einen Baum rammte. Hierdurch entstand an deren Fahrzeugheck ein nicht unerheblicher Schaden, welchen die Polizei auf 2500EUR beziffert. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

