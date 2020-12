Polizei Dortmund

POL-DO: Oberbürgermeister und Polizeipräsident appellieren in Videobotschaft: "Seien Sie vernünftig"

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1414 Drei Tage vor dem Silvesterabend im Zeichen des Corona-Virus haben sich der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, Thomas Westphal, und der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange, noch mal mit einer Videobotschaft an die Bürgerinnen und Bürger in Dortmund gewandt. Das Video ging um 11 Uhr auf den Facebook-Seiten von Stadt und Polizei Dortmund online.

In dem Video appellieren die beiden Behördenchefs an die Vernunft der Menschen, den diesjährigen Silvesterabend unter Einhaltung strenger Kontaktbeschränkungen zu verbringen und jegliche unnötige Zusammenkunft zu vermeiden. Nur so komme man als Gesellschaft durch diese Pandemie. Bereits zwei Tage vor Heiligabend hatten Stadt und Polizei mit einer Pressemitteilung Einblick in die Vorbereitungen zur Silvesternacht gegeben. Es gibt etwa umfangreiche Einschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzverordnung, unter anderem gibt es auch drei statt bisher zwei Verbotszonen in der Dortmunder Innenstadt zum Abbrennen und Verwenden von Feuerwerk.

Alle Informationen zur Silvesternacht finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4797749.

Das Video finden Sie unter diesem Link: https://fb.watch/2FtjHA9sht/

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Pressestelle

Polizei Dortmund

Telefon: 0231/132-1020

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell