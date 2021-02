Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Personen auf zugefrorenem Weiher

Wattenheim, Weiher an der Hetschmühle - 15.02.2021, 10:45 Uhr (ots)

Die PI Grünstadt wurde von Passanten über eine Mehrzahl von Personen auf einem Weiher an der Hetschmühle informiert. Die Beamten stellten ca. 20 Personen (Erwachsene und Kinder) fest, die Schlittschuh fuhren. Bereits am 21.01.2021 hatte die VG Leinigerland im Amtsblatt das Betreten von Eisflächen auf offenen Gewässern verboten. Der Eigentümer einer der Weiher an der Hetschmühle wurde nach Angaben der VG bereits aufgefordert, für eine entsprechende Beschilderung zu sorgen, um ein Betreten der Eisfläche zu untersagen. Die am 15.02.2021 Angetroffenen erhielten im Rahmen der Gefahrenabwehr (Polizei- und Ordnungsbehördengesetz) eine polizeiliche Verfügung zum Verlassen der Eisfläche.

