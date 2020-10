Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in Elze; Lkw Fahrer bemerkt den Zusammenstoß nicht.

Hildesheim (ots)

Elze(js)Am 15.10.20 um 08.20 Uhr befährt eine Sattelzugmaschine mit Auflieger die Hauptstraße in Elze in Richtung Wülfingen und biegt an der Einmündung zur Flutstraße nach rechts ab. Dabei schert der Auflieger auf die Gegenfahrbahn aus. Die Fahrerin eines entgegenkommenden Pkw Saab schätzt die Fahrbahnbreite falsch ein und stößt mit ihrem linken Außenspiegel gegen das Heck des Auflieges. Der Fahrer der Sattelzugmaschine bemerkt diesen Zusammenstoß offensichtlich nicht und fährt weiter. Der Fahrer der Sattelzugmaschine oder Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Rufnummer 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell