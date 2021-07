Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handtaschendiebe unterwegs

Werdohl (ots)

Einer 83-jährigen Seniorin wurde gestern, gegen 15 Uhr, während ihres Einkaufes in einem Supermarkt am Fritz-Thomee-Platz die komplette Handtasche vom mitgeführten Rollator gestohlen. Sie bemerkte den Diebstahl, als sie die Waren an der Kasse bezahlen wollte. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder den Handtaschendieben nimmt die Polizei in Werdohl entgegen. (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell