Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - ruhiges Pfingstwochenende für die Wehr

Wetter (Ruhr) (ots)

Neben den zwei Einsätzen von Freitagvormittag mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte an dem langen Wochenende nur noch am Samstagmorgen um 06:30 Uhr ausrücken. Ein Anwohner aus der Hochstraße hatte einen ausgelösten Heimrauchmelder wahrgenommen und daraufhin richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Nach kurzer Erkundung wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter auch schon in der Bismarckstraße fündig. Aus einem Kindergarten konnte der Warnton wahrgenommen werden. Da ein schadenfreier Zugang in das Objekt nicht möglich war, musste die Eingangstür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet werden. Die Räumlichkeiten wurden durch den Einsatzleiter und den Angriffstrupp ohne Feststellung begangen. Nach dem Einbau eines neuen Schließzylinders konnte der Einsatz nach einer guten halben Stunde beendet werden. Neben den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr waren noch die Schutzpolizei und der städtische Rettungsdienst vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell