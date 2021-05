Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze am Freitagvormittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und die Drehleiter wurden am Freitag, 21.05.2021 um 11:12 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Wohneinrichtung in der Schöntaler Straße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach vier Minuten vor Ort waren, konnte auch schon direkt Entwarnung gegeben werden. Ein Druckknopfmelder im ersten Obergeschoss hatte aufgrund von Wartungsarbeiten ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde dem Hausmeister übergeben und die Kräfte rückten nach 15 Minuten einsatzbereit wieder ein.

Noch auf der Rückfahrt zum Gerätehaus wurde ein Löschgruppenfahrzeug durch die Kreisleitstelle in die Straße "Am Hensberg" entsendet. Aufgrund eines medizinischen Notfalles sollten die Einsatzkräfte dort Erste Hilfe Maßnahmen durchführen. Die Person wurde erstversorgt, bis der Rettungswagen ebenfalls eingetroffen war. Der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

