Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Hilfeleistungseinsatz am Samstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am frühen Samstagmorgen um 02:15 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Schlundermannstraße alarmiert. Hier war eine Person in der Wohnung gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig die Tür öffnen. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnte die Wohnungstür schadenfrei geöffnet werden und die Person dem Rettungsdienst übergeben werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

