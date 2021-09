Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - drei verletzte Personen

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (hep): Am 29.09.2021, gegen 21:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 243, An der Hochbrücke in Höhe der Bönnier Straße, zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 22-jähriger VW-Fahrer aus Bad Salzdetfurth befuhr die B 243 in Richtung Seesen und missachtete beim beabsichtigten Linksabbiegen die Vorfahrt des ihm in Richtung Hildesheim entgegenkommenden 24-jährigen Audi-Fahrers aus Sibbesse. Beide Pkw wurden bei dem Zusammmenstoß stark beschädigt und mußten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin des Bad Salzdetfurthers wurden mit leicht bis mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Insgesamt waren neben einem Streifenwagen der Polizei Bad Salzdetfurth, drei Rettungswagen sowie die Freiwillige Feuerwehr Bockenem eingesetzt, die auslaufende Betriebsstoffe abstreute. Bis 23:00 Uhr war die B 243 für die Unfallaufnahme und die Bergung der beschädigten Pkw voll gesperrt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

