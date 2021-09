Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: PKW beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich mit einem Stein beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Smart, der auf einem Parkplatz gegenüber einer Schule in der Freiburger Allee in Böblingen abgestellt war. Auf dem ebenfalls beschädigten Fahrzeugdach fanden die hinzugerufenen Polizeibeamten einen Stein auf. Der Sachschaden wurde am Donnerstag gegen 10.20 Uhr entdeckt und beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell