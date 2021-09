Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall beim Wenden mit 25.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich im Maurener Weg in Böblingen ein Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 25.000 Euro entstand. Eine 24 Jahre alte Mercedes-Fahrerin stand zunächst am Fahrbahnrand und blinkte nach rechts. Von hinten näherte sich ein 20 Jahre alter Sprinter-Lenker. Im weiteren Verlauf setzte die 24-Jährige ihre Fahrt jedoch fort und wendete plötzlich, vermutlich ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

