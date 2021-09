Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Brennender Abfall in Müllwagen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag geriet die Ladung eines Müllwagens in der Pleidelsheimer Hauptstraße aus unbekannter Ursache in Brand. Es handelte sich bei der Ladung um Restmüll, den der Fahrer gegen 14.50 Uhr auf die Straße kippte, um ein Übergreifen der Flammen auf den Lkw zu verhindern. Nachdem die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Pleidelsheim, die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausgerückt war, den Brand löschen konnte, wurde der Müll zur Entsorgung abtransportiert. Während der Maßnahmen blieb die Hauptstraße für etwa 50 Minuten voll gesperrt. Es entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell