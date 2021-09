Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: rund 12.000 Euro bei Schockanruf erbeutet

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag eine Seniorin in Waldenbuch um 12.200 Euro betrogen. Die Frau wurde gegen 13:30 Uhr von einer unbekannten Anruferin kontaktiert, welche weinend mitteilte sie habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Eine weitere weibliche Person übernahm daraufhin das Gespräch und gab vor, eine Stuttgarter Kriminalpolizistin zu sein. Die vermeintliche Polizistin erklärte, eine weitläufige Verwandte der Seniorin habe bei einem Verkehrsunfall den Tod einer Frau verschuldet und würde sich deswegen in Haft befinden. Die Haft können nur gegen eine Zahlung an den Ehemann der Verstorbenen aufgehoben werden. Die Dame übergab im weiteren Verlauf Bargeld in Höhe von rund 12.000 Euro an eine männliche Person, die das Geld persönlich an ihrem Wohnhaus abholte. Der Tatverdächtige wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt, um die 160 cm groß und mit kräftiger Statur beschrieben. Er sei komplett schwarz gekleidet gewesen und habe eine schwarze Baseballmütze mit grauen Streifen getragen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, bittet Zeugen, die im Bereich des Wohngebiets "Kalkofen" Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

