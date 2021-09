Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Nach Zusammenstoß von Radfahrern: Unbekannter schlägt Unfallgegner und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Körperverletzung ermittelt die Polizei in Herrenberg gegen einen noch unbekannten Rennradfahrer, der am Mittwoch gegen 14:50 Uhr an der Ausfahrt der Hochschule für Polizei am Fichtenberg in einen Unfall verwickelt war. Er war dort mit einem 43-Jährigen Radfahrer zusammengestoßen, der aus der Ausfahrt gefahren war. Beide kamen dabei zu Fall. In der Folge entwickelte sich ein Streitgespräch hinsichtlich der Unfallverursachung, in dessen Verlauf der Unbekannte den 43-Jährigen zunächst bedroht und dann mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben soll. Während der Angegriffene die Polizei verständigte entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort in Richtung Nufringen. Bei ihm soll es sich um einen etwa 180 cm großen Mann mittleren Alters mit sportlicher Statur und dunklen, ansatzweise grauen Haaren handeln. Er trug eine schwarz/gelbe Sonnenbrille, Radkleidung mit einem schwarz/türkisfarbenen Oberteil, einer schwarzen Radhose sowie schwarze Klickpedalschuhe und war mit einem schwarzen Rennrad unterwegs. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

