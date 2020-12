Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Pkw-Brand auf der BAB602 bei Kenn

KennKenn (ots)

Am Montag, den 14.12.2020, wurde der Polizeiautobahnstation Schweich gegen 16:35 Uhr ein brennendes Fahrzeug auf der A602, Richtungsfahrbahn Trier, wenige hundert Meter vor der Anschlussstelle Kenn gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei stand der vordere Teil des Fahrzeugs, welches sich auf dem Standstreifen befand, bereits in Vollbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Schweich gelöscht. Verletzt wurde niemand. Ursache dürfte ein technischer Defekt am Fahrzeug gewesen sein. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Löscharbeiten war die Fahrbahn in Richtung Trier für etwa 40 Minuten komplett gesperrt.

Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Schweich und die Polizeiautobahnstation Schweich.

