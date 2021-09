Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Unfallflucht in der Besigheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die sich am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in der Besigheimer Straße ereignete. Eine 22 Jahre alte Ford-Fahrerin war von Gemmrigheim in Richtung Besigheim unterwegs. Ihr kam ein noch unbekannter PKW entgegen, der vermutlich zu weit links fuhr. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der Seitenspiegel der beiden PKW. Der Unbekannte, der wohl einen weißen Audi lenkte, setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt in Richtung Gemmrigheim fort. Am Ford entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

