Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Kennzeichen bei Verkehrsunfall verloren

Möhnesee (ots)

Am Dienstag meldete ein Verkehrsteilnehmer um 19:24 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Haarweg (B516) in der Nähe der Kreuzung Niederbergheimer Straße. Beschädigt wurden zwei Leitpfosten. Der Unfallzeitraum konnte auf 18:45 Uhr bis 19:18 Uhr eingegrenzt werden. An der Unfallstelle konnten durch die Polizei neben weißen Fahrzeugteilen auch das Kennzeichen des flüchtigen Wagens aufgefunden werden. Anhand von Reifenspuren im Bankett konnte nachvollzogen werden, dass der Verursacher auf einer Länge von knapp 125 Meter beidseitig von der Fahrbahn abgekommen war. Aufgrund des dortigen starken Bewuchses und des Spurenbildes ist von einer hohen Geschwindigkeit zum Unfallzeitpunkt auszugehen. Der Halter, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, konnte durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen. Neben Alkoholgeruch wurden auch Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Der Mann verweigerte jegliche Angaben zum Standort des Fahrzeugs und dem letzten Fahrzeugnutzer. Im weiteren Gesprächsverlauf tätigte er jedoch mehrere Bemerkungen, die darauf hindeuten, dass er selbst das Fahrzeug führte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,64 Promille. Eine Blutprobe wurde daraufhin im Krankenhaus entnommen. Zeugen, die zwischen 18:45 und 19:20 Uhr im Bereich der Unfallstelle einen weißen Porsche gesehen haben oder zu einem späteren Zeitpunkt ein solches Fahrzeug im Bereich Möhnesee oder Soest beschädigt wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Soest unter 02921/91000 in Verbindung zu setzen. (fx)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell