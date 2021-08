Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss mit Rotlichtverstoß

Wickede (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sollte gegen 01:40 Uhr in der Hauptstraße ein PKW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 22-jährige Fahrzeugführer aus Werl missachtete jedoch zunächst das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage, bevor er schließlich auf einem Parkplatz am Waltringer Weg anhielt. Bei dem Fahrer konnten sodann stark gerötete Bindehäute festgestellt werden. Da dies ein Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum sein konnte, wurde ein Pupillenlichtreaktionstest durchgeführt. Dieser erhärtete den Verdacht des Betäubungsmittelkonsums. Auf Nachfrage räumte der Mann ein, knapp vier Stunden zuvor Marihuana konsumiert zu haben. Es erfolgte daher die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (fx)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell