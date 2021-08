Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Mellrich - Mit dem Auto überschlagen

Anröchte (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und circa 3.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Alleinunfalls am Montag (2. August), gegen 07.20 Uhr, auf der Schützenstraße in Mellrich. Ein 19-jähriger Warsteiner befuhr zuvor mit seinem Auto die Schützenstraße von Mellrich nach Altenmellrich. In einer Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen, überschlug sich mit dem Fahrzeug und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

