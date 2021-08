Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Frau bewusstlos geschlagen

Soest (ots)

Am Sonntagmorgen geriet ein 21-jähriger Soester gegen 03:40 Uhr mit ca. sechs Personen in der Marktstraße in einen Streit wegen einer 32-jährigen Soesterin. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher die Schwester aufgrund von zwei Schlägen gegen den Kopf zu Boden fiel und kurzzeitig bewusstlos war. Auch der 21-jährige sowie ein weiterer 22-jähriger unbeteiligter Soester, welcher nach eigenen Angaben die Angreifer vertreiben wollte, wurden leicht verletzt. Der namentlich bekannte Mann, der die junge Frau zu Boden geschlagen hatte, flüchtete. Alle durch die Polizei angetroffenen Personen waren alkoholisiert. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnten sie jedoch ab. Die 32-jährige Soesterin wurde zur weiteren Untersuchung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. (fx)

