Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Polizei sucht Autofahrer mit blauem VW Caddy

Rüthen (ots)

Ob ein circa 45 bis 50 Jahre alter Autofahrer mit kurzen, grauen Haaren und Brille einen Verkehrsunfall am 21. Juli bemerkt hatte, ist bislang ungewiss. Nach der Aussage des 55-jährigen Fahrers eines dreiräderigen Motorrades bog dieser mit seinem Krad zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr von der B516 auf die Straße "Kattensiepen" ab. Vor ihm befand sich ein blauer VW Caddy mit dem beschriebenen Autofahrer am Lenkrad. Der Wagen, der schon zuvor über einen längeren Zeitraum auffällig langsam fuhr, befand sich hinter einem Fahrzeug, das gerade dabei war Mäharbeiten am Straßenrand durchzuführen. Der Krad-Fahrer setzte nach geraumer Zeit um zum Überholvorgang an, da der Caddy-Fahrer augenscheinlich hinter dem Wagen für die Mäharbeiten bleiben wollte. Als der Krad-Fahrer auf Höhe des Autofahrers war, setzte dieser nach einem Augenkontakt ebenfalls zum Überholvorgang an, wodurch der Motorrad-Fahrer in einen Feldweg ausweichen musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver verletzte er sich leicht. Einige Tage später erstattet der 55-Jährige dann Anzeige bei der Polizei. Diese bittet nun den VW Caddy-Fahrer oder auch andere Personen, die diesen identifizieren können, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell