POL-SO: Wickede - Waffe gezeigt

Wickede (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (3. August) führte die Polizei gegen 01.40 Uhr eine Verkehrskontrolle am Waltringer Weg durch. Der 24-jährige Beifahrer aus Werl stand hierbei außerhalb des Wagens und sprach mit den Beamten. Anschließend ging er zum Auto zurück, griff unter den Beifahrersitz und holte nach eigenen Angaben eine Schreckschusspistole hervor. Das Magazin hielt er dabei in der anderen Hand. Ein hierzu notwendiges Prüfzeichen konnten die Beamten auf der Waffe nicht vorfinden. Die Pistole wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz gefertigt. Um Missverständnisse zu vermeiden, rät die Polizei, dass Waffenbesitzer ihre Waffen nicht selbständig hervorholen, sondern die Polizeibeamten auf den Verwahrort und die Umstände des Besitzes hinweisen sollten. Die Beamten können sich dann die Waffen selbständig aus dem Ablageort herausholen. (reh)

