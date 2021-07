Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Versuchter Diebstahl einer Handtasche-

Frankenthal (ots)

Nach Zeugenangaben wurde am 19.07.2021, gegen 13.20 Uhr, durch eine der Polizei bekannte Täterin versucht einer bislang unbekannten Geschädigten die Handtasche zu entwenden. Die Tat soll laut den Zeugen in der Karolinenstraße, Höhe Hausnummer 32, in der Nähe der dortigen Bäckerei passiert sein. Die Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

