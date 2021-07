Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Gestürzter Radfahrer

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagabend, gegen 17:00 Uhr, teilen Passanten einen verletzten Radfahrer am Käthe-Kollwitz-Platz mit. Nach den Schilderungen des 84-jährigen Radfahrers habe er sein Fahrrad geschoben und sei aufgrund körperlichen Unwohlseins gestürzt. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer Schürfwunden am Kopf zu. Der 84-Jährige wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst behandelt.

